Projection de films video Salle Gérard Philippe Saintes

Projection de films video
Salle Gérard Philippe 31, rue du Cormier Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-10-03 20:45:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Merveilles géologiques d’Amérique du Sud, réalisation de Michel Jaguenaud et courts-métrages.
English :
Geological wonders of South America, directed by Michel Jaguenaud and short films.
German :
Geologische Wunder Südamerikas, Regie: Michel Jaguenaud und Kurzfilme.
Italiano :
Meraviglie geologiche del Sud America, diretto da Michel Jaguenaud e cortometraggi.
Espanol :
Maravillas geológicas de Sudamérica, dirigida por Michel Jaguenaud y cortometrajes.
