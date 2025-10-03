Projection de films video Salle Gérard Philippe Saintes

Salle Gérard Philippe 31, rue du Cormier Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-10-03 20:45:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Merveilles géologiques d’Amérique du Sud, réalisation de Michel Jaguenaud et courts-métrages.

English :

Geological wonders of South America, directed by Michel Jaguenaud and short films.

German :

Geologische Wunder Südamerikas, Regie: Michel Jaguenaud und Kurzfilme.

Italiano :

Meraviglie geologiche del Sud America, diretto da Michel Jaguenaud e cortometraggi.

Espanol :

Maravillas geológicas de Sudamérica, dirigida por Michel Jaguenaud y cortometrajes.

