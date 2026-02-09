Projection de la comédie musicale Nellie Bly Salle du Marché Couvert Cirey-sur-Vezouze

Projection de la comédie musicale Nellie Bly

Salle du Marché Couvert Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 14:00:00

Réalisée par le collège et l’école primaire de Cirey en collaboration avec le conservatoire de Sarrebourg, venez assister à la projection de la comédie musicale Nellie Bly . Au programme 2 projections prévues à 14h la représentation du 1er soir ; à 16h celle du 2e soir.

Entrée gratuite. Réservation conseillée au 06 16 77 86 37Tout public

Salle du Marché Couvert Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 16 77 86 37

Produced by the Cirey middle school and elementary school in collaboration with the Sarrebourg conservatory, come and watch the screening of the musical Nellie Bly . Program: 2 screenings scheduled: at 2pm the 1st evening performance; at 4pm the 2nd evening performance.

Free admission. Reservations recommended on 06 16 77 86 37

