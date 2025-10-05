Projection de La Rencontre suivi de Les Habitants des châteaux de Judit Elek Forum des images Paris

Projection de La Rencontre suivi de Les Habitants des châteaux de Judit Elek Dimanche 5 octobre, 18h00 Forum des images Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T18:00:00 – 2025-10-05T19:00:00

Fin : 2025-10-05T18:00:00 – 2025-10-05T19:00:00

« Un homme, une femme, un après-midi, une ville et le désir, à demi-mot, plein d’espoir, de trouver l’amour grâce à une petite annonce. Un jalon du cinéma hongrois dans lequel Judit Elek a recours, au sein d’une fiction, à des méthodes du documentaire, afin de rendre plus tangible la fragilité du quotidien. » (Olaf Möller) / La vie d’aujourd’hui dans les vieux châteaux de la noblesse hongroise d’autrefois, reliques d’un ordre ancien, monde devenu obsolète. Un couple de nobles, des personnes âgées, des artistes, des enfants : ce sont les habitant·es des châteaux de Szécsény, Gödöllő, Szigliget et Hédervár dans les années 1960.

Dans le cadre du cycle de La Cinémathèque du documentaire Judit Elek | L’art des yeux ouverts • Entrée payante

Forum des images 2 rue du Cinema, 75001 Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Paris Île-de-France

© National Film Institute Hungary