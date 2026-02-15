Projection De la résistance à la résilience Sauveterre-de-Rouergue

Projection De la résistance à la résilience

Le nouveau film de Marie-Monique Robin raconte l’incroyable chemin parcouru depuis le tournage de Qu’est-ce qu’on attend ? .

Championne internationale des villes en transition, la petite commune alsacienne a réussi son pari atteindre l’autonomie énergétique (électricité, chauffage), tout en renforçant son autonomie alimentaire. Une vraie bouffée d’oxygène à consommer sans modération dans toutes les communes de France .

Allée du four banal Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie

English :

Marie-Monique Robin’s new film tells the incredible story of how far we’ve come since the filming of Qu’est-ce qu’on attend?

