méconnu réalisé par Jean Chapot, le cinéaste des Granges brûlées, sur des dialogues de Marguerite Duras, La voleusepermet de voir ensemble

pour la première fois Michel Piccoli et Romy Schneider, trois ans avant Les choses de la vie de Claude Sautet.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Piccoli.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



