Projection de « La voleuse » de Jean Chapot Bibliothèque Georges Brassens Paris vendredi 23 janvier 2026.
Film
méconnu réalisé par Jean Chapot, le cinéaste des Granges brûlées, sur des dialogues de Marguerite Duras, La voleusepermet de voir ensemble
pour la première fois Michel Piccoli et Romy Schneider, trois ans avant Les choses de la vie de Claude Sautet.
À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Piccoli.
Le vendredi 23 janvier 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public adultes.
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
