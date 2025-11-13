Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection de l’Anglaise et le Duc Tulle jeudi 13 novembre 2025.

Tulle Corrèze

Projection de l’Anglaise et le Duc.
Version restaurée précédée d’un inédit signé Rohmer.
Invité-es Diane Baratier, Jean-Claude
Dreyfus, Françoise Etchegaray, Pascal Ribier,
Laurent Schérer, Marc Wilmart, président
Cinémathèque Nouvelle Aquitaine.   .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 19 56 08 

