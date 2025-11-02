Projection de « L’Arbre de l’authenticité » de Sammy Baloji Frac Bretagne Rennes Dimanche 2 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

L’Arbre de l’authenticité de Sammy Baloji – Last Dreams Production, 89 minutes, 2025.

Au cœur de la forêt congolaise, les vestiges de la station de recherche Yangambi INERA, dédiée à l’agriculture tropicale, révèlent le poids du passé colonial et ses liens avec le changement climatique actuel. À travers les voix de Paul Panda Farnana et Abiron Beirnaert, deux scientifiques ayant travaillé à Yangambi entre 1910 et 1950, L’Arbre de l’authenticité retrace la destruction écologique amorcée pendant la colonisation belge.

Le film combine témoignages personnels et découvertes scientifiques pour explorer l’héritage de la colonisation belge, son impact sur les vies humaines et le monde naturel. L’Arbre de l’Authenticité est un avertissement sur ce qui nous attend si nous ne changeons pas notre relation avec l’environnement.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre du Mois du doc, en partenariat avec Comptoir du doc

Début : 2025-11-02T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-02T18:30:00.000+01:00

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine