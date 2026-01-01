Projection de L’Art Les Gens L’Artiste Avallon

Projection de L’Art Les Gens L’Artiste

17h-17h30 préambule avec Robert Milin et Gilles Coudert

17h30-18h45 projection de L’art les gens l’artiste (durée 74′)

Depuis plus de 25 ans, Robert Milin propose au fil de ses œuvres une conception de l’espace pensée comme une relation forte entre un milieu et des gens. L’artiste définit ainsi des processus qui se construisent dans la durée aléatoire des lieux de vie et des relations sociales. La participation d’individus ou de groupes, avec lesquels il détermine un mode de fonctionnement, se traduit par le don de photographies, la création et l’entretien d’un jardin, l’aménagement d’espaces en galerie, l’élaboration d’œuvres sonores ou de portraits filmés…

En 2015 et 2016, Milin décide de repartir à la rencontre de différentes personnes ayant collaboré à ses œuvres, en tant que jardiniers, bricoleurs inventifs, propriétaires de chien, éleveurs, habitants d’un quartier ou d’un village…

L’artiste a souhaité leur donner la parole sur l’art élaboré ensemble, à partir de leur expérience commune, le temps d’une œuvre. Les conversations sont entrecoupées d’images d’archives et de pensées autobiographiques de l’artiste.

A partir de 18h45 apéro-dînatoire, au chaud dans le foyer, pour continuer d’échanger. .

La TANNERIE Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@rhizomeassociation.org

