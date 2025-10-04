Projection De l’assiette à l’océan – Verviers – Au Croc’Espace Croc’ espace Verviers

Projection De l’assiette à l’océan – Verviers – Au Croc’Espace Samedi 4 octobre, 10h30 Croc’ espace Verviers

inscription prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T13:30

Et si notre alimentation pouvait préserver l’océan ? Pour le découvrir, venez regarder le documentaire De l’assiette à l’océan produit par Blutopia.

Projection organisée par le CIEP Verviers dans le cadre du café-citoyen mensuel de Verviers.

Croc' espace 35 rue de la Station, 4800 Verviers

