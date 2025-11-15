Projection de les gens de dublin

Cinéma René Fallet et Le Caquetoire à Dompierre sur Besbre Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : 7.2 – 7.2 – 7.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Dernier film de John Huston de 1987 dans lequel joue sa fille Anjelica, basé sur une nouvelle de James Joyce. Le film a reçu 4 Oscars.

Possibilité de covoiturage, merci de nous contacter.

.

Cinéma René Fallet et Le Caquetoire à Dompierre sur Besbre Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 88 95 82 jamesjoyce.sglp@gmail.com

English :

John Huston’s last film of 1987, starring his daughter Anjelica, based on a short story by James Joyce. The film won 4 Oscars.

Car pooling available, please contact us.

German :

John Hustons letzter Film aus dem Jahr 1987, in dem seine Tochter Anjelica mitspielt, basiert auf einer Kurzgeschichte von James Joyce. Der Film wurde mit 4 Oscars ausgezeichnet.

Es besteht die Möglichkeit, Fahrgemeinschaften zu bilden, bitte kontaktieren Sie uns.

Italiano :

Ultimo film di John Huston del 1987, in cui recita la figlia Anjelica, tratto da un racconto di James Joyce. Il film ha vinto 4 Oscar.

È disponibile il car pooling, contattateci.

Espanol :

Última película de John Huston de 1987, en la que actúa su hija Anjelica, basada en un relato corto de James Joyce. La película ganó 4 Oscars.

Posibilidad de compartir coche, póngase en contacto con nosotros.

L’événement Projection de les gens de dublin Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire