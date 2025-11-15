Projection de les gens de dublin Dompierre-sur-Besbre
Projection de les gens de dublin Dompierre-sur-Besbre samedi 15 novembre 2025.
Projection de les gens de dublin
Cinéma René Fallet et Le Caquetoire à Dompierre sur Besbre Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : 7.2 – 7.2 – 7.2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 18:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Dernier film de John Huston de 1987 dans lequel joue sa fille Anjelica, basé sur une nouvelle de James Joyce. Le film a reçu 4 Oscars.
Possibilité de covoiturage, merci de nous contacter.
.
Cinéma René Fallet et Le Caquetoire à Dompierre sur Besbre Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 88 95 82 jamesjoyce.sglp@gmail.com
English :
John Huston’s last film of 1987, starring his daughter Anjelica, based on a short story by James Joyce. The film won 4 Oscars.
Car pooling available, please contact us.
German :
John Hustons letzter Film aus dem Jahr 1987, in dem seine Tochter Anjelica mitspielt, basiert auf einer Kurzgeschichte von James Joyce. Der Film wurde mit 4 Oscars ausgezeichnet.
Es besteht die Möglichkeit, Fahrgemeinschaften zu bilden, bitte kontaktieren Sie uns.
Italiano :
Ultimo film di John Huston del 1987, in cui recita la figlia Anjelica, tratto da un racconto di James Joyce. Il film ha vinto 4 Oscar.
È disponibile il car pooling, contattateci.
Espanol :
Última película de John Huston de 1987, en la que actúa su hija Anjelica, basada en un relato corto de James Joyce. La película ganó 4 Oscars.
Posibilidad de compartir coche, póngase en contacto con nosotros.
L’événement Projection de les gens de dublin Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire