Projection de l’opéra La Chauve-souris de Johan Strauss par l’Opéra de Rennes Châtillon-sur-Indre

Projection de l’opéra La Chauve-souris de Johan Strauss par l’Opéra de Rennes

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 20:15:00

2025-11-21

Projection sur grand écran à la Micro-Folie. Sur réservation obligatoire par téléphone, mail ou via notre formulaire en ligne.

Bijou musical, La Chauve-Souris fut le coup d’essai, mais surtout le coup de maître de Johann Strauss II, roi de la valse et de l’opérette viennoise.

À l’occasion d’un bal masqué organisé dans la villégiature du Prince Orlofsky,

le Docteur Falke met en oeuvre un plan minutieusement préparé pour se venger de son ami Eisenstein. Enivrante et fascinante, cette opérette porte aussi sa dose de cynisme. Le champagne et les paillettes peuvent-ils longtemps masquer le trouble et l’équivoque ? La Chauve-Souris décrit une époque et ses travers… .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 83 27 79 micro-folie@chatillon-sur-indre.fr

English :

Screening on large screen at Micro-Folie. Reservations required by phone, e-mail or online form.

German :

Vorführung auf Großleinwand in der Micro-Folie. Mit obligatorischer Reservierung per Telefon, E-Mail oder über unser Online-Formular.

Italiano :

Proiezione su grande schermo al Micro-Folie. Deve essere prenotata in anticipo per telefono, e-mail o tramite il nostro modulo online.

Espanol :

Proyección en pantalla grande en la Micro-Folie. Debe reservarse con antelación por teléfono, correo electrónico o a través de nuestro formulario en línea.

