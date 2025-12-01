Projection de l’opéra Le monstre du labyrinthe Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Projection de l’opéra Le monstre du labyrinthe

L’opéra du compositeur britannique Jonathan Dove réunit de jeunes chanteurs et des choeurs amateurs (incarnant les Athéniens et les Crétois) pour une relecture du mythe du Minotaure.

L’opéra du compositeur britannique Jonathan Dove réunit de jeunes chanteurs et des choeurs amateurs (incarnant les Athéniens et les Crétois) pour une relecture du mythe du Minotaure.

Thésée réussira-t-il à délivrer les victimes jetées en pâture au monstre tapi dans le labyrinthe ? Pour Marie-Ève Signeyrole, qui signe la mise en scène, il s’agit aussi d’évoquer le drame migratoire en Méditerranée .

Concert enregistré à la Philharmonie de Paris en 2018. .

English : Projection de l’opéra Le monstre du labyrinthe

British composer Jonathan Dove?s opera features young singers and amateur choirs (Athenians and Cretans) in a retelling of the myth of the Minotaur.

German : Projection de l’opéra Le monstre du labyrinthe

Die Oper des britischen Komponisten Jonathan Dove bringt junge Sänger und Amateurchöre (die Athener und Kreter verkörpern) zusammen, um den Mythos des Minotaurus neu zu interpretieren.

Italiano :

Quest’opera del compositore britannico Jonathan Dove riunisce giovani cantanti e cori amatoriali (che interpretano gli Ateniesi e i Cretesi) in una rivisitazione del mito del Minotauro.

Espanol :

Esta ópera del compositor británico Jonathan Dove reúne a jóvenes cantantes y coros de aficionados (en el papel de atenienses y cretenses) en una nueva versión del mito del Minotauro.

