Projection de l’opéra Le Parc Auditorium Zahia Ziouani Allonnes

Projection de l’opéra Le Parc

Auditorium Zahia Ziouani 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Orchestre de l’Opéra national de Paris

Les Etoiles, les premières danseuses, les premiers danseurs et le corps du Ballet de l’Opéra. Orchestre de l’Opéra national de Paris sous la direction musicale de Benjamin Shwartz. Chorégraphie Angelin Preljocaj. Musique Wolfgang Amadeus Mozart. Gratuit. .

Auditorium Zahia Ziouani 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 45 21

