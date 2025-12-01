Projection de l’opéra Le Parc Auditorium Zahia Ziouani Allonnes
Projection de l’opéra Le Parc Auditorium Zahia Ziouani Allonnes vendredi 12 décembre 2025.
Projection de l’opéra Le Parc
Auditorium Zahia Ziouani 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Orchestre de l’Opéra national de Paris
Les Etoiles, les premières danseuses, les premiers danseurs et le corps du Ballet de l’Opéra. Orchestre de l’Opéra national de Paris sous la direction musicale de Benjamin Shwartz. Chorégraphie Angelin Preljocaj. Musique Wolfgang Amadeus Mozart. Gratuit. .
Auditorium Zahia Ziouani 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 45 21
English :
Paris Opera Orchestra
German :
Orchester der Pariser Nationaloper
Italiano :
Orchestra dell’Opera di Parigi
Espanol :
Orquesta de la Ópera de París
L’événement Projection de l’opéra Le Parc Allonnes a été mis à jour le 2025-10-16 par CDT72