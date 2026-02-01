Projection de l’Opéra L’Elixir d’amour

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 20:10:00

Date(s) :

2026-02-13

Projection sur grand écran à la Micro-Folie. Sur réservation obligatoire par téléphone, mail ou via notre formulaire en ligne. L’Elixir d’amour Opéra de Gaetano Donizetti (1832). Opéra chanté en italien, surtitré en français.

Œuvre très populaire où Donizetti montre tout son amour du lyrisme et sa science du beau chant, L’Élixir d’amour est un opéra d’une grande tendresse. C’est l’équilibre parfait entre l’efficacité comique du livret et la subtilité de l’écriture musicale qui en fait un des fleurons du répertoire lyrique.

Le naïf Nemorino, amoureux de la paysanne Adina qui le méprise, achète au charlatan Dulcamara un philtre d’amour pour séduire celle qu’il aime et éviter ainsi qu’elle épouse le sergent Belcore.

Le metteur en scène David Lescot se saisit de la simplicité de cette intrigue pour en révéler les contrastes, abordant avec justesse l’ironie douce et cruelle de ce chef-d’œuvre. Pour en partager l’émotion, les forces vives rennaises l’Orchestre National de Bretagne et le Chœur de chambre Mélisme.. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 83 27 79 micro-folie@chatillon-sur-indre.fr

Screening on large screen at Micro-Folie. Reservations required by phone, e-mail or online form. L’Elixir d’amour: Opera by Gaetano Donizetti (1832). Opera sung in Italian, with French surtitles.

L’événement Projection de l’Opéra L’Elixir d’amour Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-02-09 par BERRY