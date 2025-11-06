Projection de « Méandres ou la rivière inventée » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris

Projection de « Méandres ou la rivière inventée » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris jeudi 6 novembre 2025.

« Si on répare une rivière, jusqu’où remonte-t-on ? Faut-il remonter à un temps avant l’humain ? Doit-on retrouver les méandres passés ou dessiner une nouvelle rivière ? Et qui va décider ? »

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme vous invite à la projection de Méandres ou la rivière inventée, précédée d’une introduction de Marie Lusson, réalisatrice du documentaire, et en présence de Boris Pétric,

anthropologue, auteur et réalisateur. Cet événement marque le lancement

de Focales, la nouvelle chaîne de Canal-U dédiée aux documentaires

réalisés par des chercheurs et chercheuses.

À propos du documentaire

Le film a obtenu en 2024 le Prix Gaïa au Festival Jean Rouch et le Prix ADAV au Festival Pariscience.

Au milieu de l’été, une bande d’amis décide de descendre une

rivière dans un radeau de fortune. Les obstacles, physiques et vivants,

qu’ils rencontrent témoignent des transformations comme des altérations

des cours d’eau par les humains. Mêlant road trip et parole

scientifique, le film tisse des liens entre les mondes immergés et

submergés dont les prismes multiples engagent une rencontre réparatrice

entre humains et non-humains.

Méandre ou la rivière inventée

France • 2023 • 73 min • Couleur

Réalisation et écriture : Marie Lusson, Émilien De Bortoli

Production : Py Productions • Diffuseur : Tënk

→ Découvrir le teaser

Affiche de « Méandres ou la rivière inventée » ; Crédits : © Marie Lusson, Émilien De Bortoli

Les intervenant.e.s

Marie Lusson est cinéaste et doctorante en

sociologie des sciences à l’Inrae (Montpellier). Ses recherches portent

sur les projets de restauration de rivières comme champ

d’expérimentation de politiques de la nature. Elle s’intéresse plus

largement aux recompositions qu’entraîne la cohabitation entre humains,

non-humains et non-vivants, notamment par l’ethnographie filmique.

Source : Tënk. Notice biographique mise à jour en novembre 2024

Boris Pétric est anthropologue à l’EHESS et directeur

de recherche au CNRS. Auteur et réalisateur de films, il est diplômé en

réalisation de l’école Gobelins-Images. Ses recherches s’inscrivent à la

croisée des sciences sociales et des écritures visuelles et

expérimentales. Il a fondé la Fabrique des écritures ethnographiques

(Fée) et le Salon FOCUS à Marseille, devenu aujourd’hui la rencontre

annuelle des écritures nouvelles en sciences sociales. Après Château Pékin (2018), il prépare un long métrage documentaire, Sur la terre comme au ciel, consacré au monastère agro-écologique de Solan (sortie prévue en 2026).

En savoir plus Canal-U, la plateforme audiovisuelle soutenue par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et pilotée par la FMSH, diffuse depuis plus de 20 ans des vidéos et podcasts scientifiques en accès libre. Avec Focales, Canal-U ouvre un espace de diffusion et de reconnaissance pour les documentaires réalisés par des chercheuses et chercheurs, au croisement de la science et de l’image

Projection du documentaire « Méandres ou la rivière inventée » de Marie Lusson, présenté à l’occasion du lancement de la chaîne Focales sur Canal-U.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 1er étage de la Fondation Maison des Sciences de l’HommeParis

