Projection de Noël Haguenau

Projection de Noël

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 11:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien les frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir. Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien les frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir. Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements ! 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

This year, Christmas in the Australian desert will be unforgettable: the Koala brothers have invited everyone they love, even Penny, who lives in Antarctica! But she injures her wing before setting off. No matter, the Koala Brothers cross the ocean in their plane to search for her on the ice floe. Meanwhile, their friends are putting the finishing touches to preparations for the big party, which will not be without a few twists and turns!

German :

Die Koalabrüder haben alle eingeladen, die sie lieben, sogar Penny, die in der Antarktis lebt Doch vor der Abreise verletzt sie sich den Flügel. Die Koalabrüder beschließen, mit ihrem Flugzeug über den Ozean zu fliegen, um sie auf der Eisscholle zu suchen. In der Zwischenzeit treffen ihre Freunde die letzten Vorbereitungen für das große Fest, was nicht ohne Überraschungen ablaufen wird

Italiano :

Quest’anno il Natale nel deserto australiano sarà indimenticabile: i fratelli Koala hanno invitato tutti i loro cari, persino Penny, che vive in Antartide! Ma lei si ferisce a un’ala prima di partire. I fratelli Koala decidono di attraversare l’oceano con il loro aereo per cercarla sulla banchisa. Nel frattempo, i loro amici stanno dando gli ultimi ritocchi ai preparativi per la grande festa, che non sarà priva di colpi di scena!

Espanol :

Este año, la Navidad en el desierto australiano será inolvidable: los hermanos Koala han invitado a todos sus seres queridos, ¡incluso a Penny, que vive en la Antártida! Pero ella se lesiona un ala antes de partir. Los hermanos Koala deciden cruzar el océano en su avión para buscarla en la banquisa. Mientras tanto, sus amigos ultiman los preparativos de la gran fiesta, que no estará exenta de giros y sorpresas

L’événement Projection de Noël Haguenau a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau