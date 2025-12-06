PROJECTION DE NOËL Lunel
PROJECTION DE NOËL Lunel vendredi 19 décembre 2025.
71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-21
2025-12-19
Les 19, 20 & 21 décembre 2025 19h à 21h
Emplacement sur la façade du musée Médard
Diffusion sur la façade du musée Médard toutes les 30 minutes
Gratuit- Pour tous les publics
Pour ces fêtes de fin d’années, en plus de tous ces rendez-vous incontournables et traditionnels, la Ville de Lunel renouvelle son spectacle son & lumières.
C’est la façade du musée Médard qui servira de toile blanche à cette nouvelle projection. Les éléments architecturaux remarquables seront ainsi mis en valeurs pour le plaisir des petits comme des grands. Alors n’hésitez pas à venir en famille, entre amis pour voir et revoir ce spectacle son et lumières de Noël de quoi passer un agréable moment pour ces fêtes de fin d’années ! Et pas de panique si vous arrivez en retard, la projection d’une durée d’environ 8 minutes sera retransmise plusieurs fois dans la soirée ! .
71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie
English :
Date(s) December 19, 20 & 21, 2025 ? 7pm to 9pm
Location: on the façade of the Musée Médard
Broadcast every 30 minutes on the façade of the Musée Médard
Free For all audiences
