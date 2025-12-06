PROJECTION DE NOËL

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-19

Date(s) Les 19, 20 & 21 décembre 2025 19h à 21h

Emplacement sur la façade du musée Médard

Diffusion sur la façade du musée Médard toutes les 30 minutes

Gratuit- Pour tous les publics

Pour ces fêtes de fin d’années, en plus de tous ces rendez-vous incontournables et traditionnels, la Ville de Lunel renouvelle son spectacle son & lumières.

C’est la façade du musée Médard qui servira de toile blanche à cette nouvelle projection. Les éléments architecturaux remarquables seront ainsi mis en valeurs pour le plaisir des petits comme des grands. Alors n’hésitez pas à venir en famille, entre amis pour voir et revoir ce spectacle son et lumières de Noël de quoi passer un agréable moment pour ces fêtes de fin d’années ! Et pas de panique si vous arrivez en retard, la projection d’une durée d’environ 8 minutes sera retransmise plusieurs fois dans la soirée ! .

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

Date(s) December 19, 20 & 21, 2025 ? 7pm to 9pm

Location: on the façade of the Musée Médard

Broadcast every 30 minutes on the façade of the Musée Médard

Free For all audiences

L’événement PROJECTION DE NOËL Lunel a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT PAYS DE LUNEL