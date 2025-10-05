Projection de « Nous nous rencontrons en 1972 » suivi de « La Première Photographie » de Judit Elek Forum des images Paris

Projection dans le cadre du cycle de La Cinémathèque du documentaire Judit Elek | L’art des yeux ouverts, au Forum des images, partenaire de La Cinémathèque du documentaire à la Bpi

Des mineurs, anciens élèves d’une même classe à l’école professionnelle, se rencontrent des années après pour échanger leurs souvenirs. En contrepoint, des extraits d’actualité des années 1950. / En mars 1974, la télévision hongroise capte le concert de Tamás Cseh à l’Université technologique de Budapest, devant une salle bondée.

© MTVA