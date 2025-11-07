Projection de Pédale rurale Breteil
Projection de Pédale rurale Breteil vendredi 7 novembre 2025.
Projection de Pédale rurale
13 Rue de Montfort Breteil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-11-07
Dans le cadre du Mois du film documentaire, le 7 novembre à 19h à la salle du Conseil Municipal de Breteil, venez voir le film Pédale rurale . .
13 Rue de Montfort Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Projection de Pédale rurale Breteil a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Montfort Communauté