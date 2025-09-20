projection de photos anciennes, accès libre à l’église et à la chapelle à Le Quesnel en Santerre église de Le Quesnel Le Quesnel

projection de photos anciennes, accès libre à l’église et à la chapelle à Le Quesnel en Santerre église de Le Quesnel Le Quesnel samedi 20 septembre 2025.

projection de photos anciennes, accès libre à l’église et à la chapelle à Le Quesnel en Santerre 20 et 21 septembre église de Le Quesnel Somme

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

l’association Le Quesnel Patrimoine et Traditions

vous ouvre les portes de l’église Saint Léger de Le Quesnel

les samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

projection de photos anciennes,

accès libre à l’église et à la chapelle,

visite du village et jeu de piste, livrets disponibles GRATUITEMENT à l’église

le samedi 4 octobre à 15h30

concert du Chœur Crescendo#

dans l’église Saint Léger de Le Quesnel

entrée GRATUITE

chorale dirigée par Andrei CHEVTCHOUK

église de Le Quesnel place de l’église le quesnel Le Quesnel 80118 Somme Hauts-de-France https://www.facebook.com/LeQuesnelPatrimoineEtTraditions église Saint Léger de Le Quesnel

l’association Le Quesnel Patrimoine et Traditions

otaln