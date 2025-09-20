projection de photos anciennes, accès libre à l’église et à la chapelle à Le Quesnel en Santerre église de Le Quesnel Le Quesnel
projection de photos anciennes, accès libre à l’église et à la chapelle à Le Quesnel en Santerre église de Le Quesnel Le Quesnel samedi 20 septembre 2025.
projection de photos anciennes, accès libre à l’église et à la chapelle à Le Quesnel en Santerre 20 et 21 septembre église de Le Quesnel Somme
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
l’association Le Quesnel Patrimoine et Traditions
vous ouvre les portes de l’église Saint Léger de Le Quesnel
les samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
projection de photos anciennes,
accès libre à l’église et à la chapelle,
visite du village et jeu de piste, livrets disponibles GRATUITEMENT à l’église
le samedi 4 octobre à 15h30
concert du Chœur Crescendo#
dans l’église Saint Léger de Le Quesnel
entrée GRATUITE
chorale dirigée par Andrei CHEVTCHOUK
église de Le Quesnel place de l’église le quesnel Le Quesnel 80118 Somme Hauts-de-France https://www.facebook.com/LeQuesnelPatrimoineEtTraditions église Saint Léger de Le Quesnel
l’association Le Quesnel Patrimoine et Traditions
otaln