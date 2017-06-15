Projection de Pierre Feuille Pistolet | Prix du public Les yeux doc #2 l’Archipel Fouesnant

Projection de Pierre Feuille Pistolet | Prix du public Les yeux doc #2

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

La plateforme de films documentaires Les yeux doc propose un Prix du public auquel la Médiathèque de Fouesnant vous invite à participer. Tous les mercredis, du 11 au 25 mars, visionnez, à l’Archipel, les 3 films en compétition. Puis donnez votre avis !

Ce mercredi

Pierre Feuille Pistolet

de Maciek Hamela, 2023

Suite à l’invasion russe de février 2022, un van polonais sillonne les routes d’Ukraine pour évacuer des habitant·e·s. Au volant, le réalisateur Maciek Hamela. Le véhicule devient un refuge fragile et éphémère, une zone de confidences pour des exilé·e·s qui n’ont plus qu’un objectif échapper à la guerre. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

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English : Projection de Pierre Feuille Pistolet | Prix du public Les yeux doc #2

L’événement Projection de Pierre Feuille Pistolet | Prix du public Les yeux doc #2 Fouesnant a été mis à jour le 2026-02-10 par OT FOUESNANT LES GLENAN