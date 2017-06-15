Projection de Pierre Feuille Pistolet | Prix du public Les yeux doc #2 l’Archipel Fouesnant
Projection de Pierre Feuille Pistolet | Prix du public Les yeux doc #2 l’Archipel Fouesnant mercredi 25 mars 2026.
Projection de Pierre Feuille Pistolet | Prix du public Les yeux doc #2
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 20:30:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
La plateforme de films documentaires Les yeux doc propose un Prix du public auquel la Médiathèque de Fouesnant vous invite à participer. Tous les mercredis, du 11 au 25 mars, visionnez, à l’Archipel, les 3 films en compétition. Puis donnez votre avis !
Ce mercredi
Pierre Feuille Pistolet
de Maciek Hamela, 2023
Suite à l’invasion russe de février 2022, un van polonais sillonne les routes d’Ukraine pour évacuer des habitant·e·s. Au volant, le réalisateur Maciek Hamela. Le véhicule devient un refuge fragile et éphémère, une zone de confidences pour des exilé·e·s qui n’ont plus qu’un objectif échapper à la guerre. .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
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English : Projection de Pierre Feuille Pistolet | Prix du public Les yeux doc #2
L’événement Projection de Pierre Feuille Pistolet | Prix du public Les yeux doc #2 Fouesnant a été mis à jour le 2026-02-10 par OT FOUESNANT LES GLENAN