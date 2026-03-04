Projection de « Post-partum, le documentaire » d’Eve Simonet, Maison de quartier Bottière, Nantes

Projection de « Post-partum, le documentaire » d’Eve Simonet Jeudi 19 mars, 13h45 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Prix libre et conscient, à partir de 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T13:45:00+01:00 – 2026-03-19T16:45:00+01:00

Fin : 2026-03-19T13:45:00+01:00 – 2026-03-19T16:45:00+01:00

Projection suivie d’un échange animé par Gwénola Sauvage, sage-femme et Gabrielle Peyronnet, doula

La naissance n’est que le début de l’aventure. Le jour de l’accouchement, ce n’est pas seulement l’enfant qui va naître. C’est la mère aussi. C’est extrêmement bouleversant, l’expérience la plus intense à vivre dans une vie. Et pour cela nous devons être informées, accompagnées, soignées, chéries.

Sage-femme, doula, psychiatre, autrices, consultantes en lactation, kraamzorg, tous se battent pour une meilleure prise en charge du post-partum. Ils témoignent dans ce documentaire aux côtés des mamans, qui nous livrent leurs ressentis sur cette période forte en émotion. Il y a autant de post-partum différents que de mamans, mais ces interviews croisées révèlent certaines similitudes de parcours, de réflexion et d’émotion.

Nous projetterons les 2 premiers épisodes de la série documentaire, puis nous vous proposerons un échange, sous forme de questions / réponses, animé par Gwénola Sauvage, sage-femme et présidente de l’association Ti Nao et Gabrielle Peyronnet, doula et fondatrice de l’Association Nantaise de Périnatalité.

–

Accueil à 13h45 puis projection, débat et goûter.

Evénement en non-mixité, réservé aux futures et jeunes mamans. Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Pause Partum : Evénement futures et jeunes mamans – Association Trust maman mère