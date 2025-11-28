Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur Larceveau-Arros-Cibits
Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur Larceveau-Arros-Cibits vendredi 28 novembre 2025.
Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur
Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Rencontre avec Asisko Urmeneta. .
Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 81 91
English : Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur
German : Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur
Italiano :
Espanol : Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur
L’événement Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur Larceveau-Arros-Cibits a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque