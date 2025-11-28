Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur Larceveau-Arros-Cibits

Projection de Sorgina banaiz - rencontre avec le réalisateur

Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur Larceveau-Arros-Cibits vendredi 28 novembre 2025.

Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur

Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Rencontre avec Asisko Urmeneta.   .

Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 81 91 

English : Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur

German : Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur

Italiano :

Espanol : Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur

L’événement Projection de Sorgina banaiz – rencontre avec le réalisateur Larceveau-Arros-Cibits a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque