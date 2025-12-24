PROJECTION DE TÉMOIGNAGES D’HÉRAULTAIS, Montpellier

PROJECTION DE TÉMOIGNAGES D’HÉRAULTAIS

Archives départementales Montpellier Hérault

2026-01-10

2026-01-10

2026-01-10

Projection sonore d’extraits de témoignages de résistants et de témoins de la Seconde Guerre mondiale. Ces témoins de l’Histoire nous racontent la vie dans l’Hérault entre 1939 et 1945.

Pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Pierresvives adapte sa programmation avec la grande exposition Vivre la Guerre en Hérault. Le département, même en zone libre a subi de plein fouet le régime Vichyste. Des héraultais ont témoignés de leur enfance, des premières actions de résistances, du ravitaillement et du quotidien. Cette sélection a été réalisée à partir des centaines d’heures collectées par les Archives départementales de l’Hérault entre 2007 et 2011

Tout public Entrée libre et gratuite.

Réservation de places possible dans l’agenda en ligne de Pierresvives. .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie

English :

Audio screening of extracts from the testimonies of resistance fighters and witnesses to the Second World War. These witnesses to history tell us about life in the Hérault region between 1939 and 1945.

