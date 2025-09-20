Projection de Trou salopard en présence du réalisateur Régis Cario au Kerfany Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Projection de Trou salopard en présence du réalisateur Régis Cario au Kerfany Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

21 mai 2025 en salle | 2h 05min | Comédie

De Régis Cario

Avec Jérôme Pays, Marlene Belouassa, Stéphane Raulin

Synopsis

Tout public avec avertissement

Nicolaï Warkozeï, magnat du livre et du cinéma, auteur à succès et millionnaire a été enlevé. Magnus, son garde du corps préféré est excédé, il se met à sa recherche en ordonnant à tous ses gardes et autres tueurs de faire une enquête poussée autour d’eux et plus particulièrement auprès de 3 boss qui pourraient en vouloir à Nicolaï qui trempait aussi dans des affaires louches. Il interroge également Hélène, la femme de Nicolaï qui semble ne pas être mécontente de sa disparition. L’enquête ne fait que commencer alors que s’accumulent les cadavres autour d’eux… Il faut dire que ce sont de vrais salopards et que la plupart finira dans un trou… .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

