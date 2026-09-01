Projection de « United State of Mafia » et rencontre avec le réalisateur Antoine Vitkine Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne
lundi 21 septembre 2026 · Cinéma Lux · Cadillac-sur-Garonne
Informations pratiques
Cadillac-sur-Garonne
Projection de « United State of Mafia » et rencontre avec le réalisateur Antoine Vitkine
Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 18:30:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
De Franklin Roosevelt à Donald Trump, United States of Mafia retrace ces relations ambiguës entre les pr ésidents américains et la mafia. Cette série raconte une lutte entre deux pouvoirs, qui a conduit un ministre de la Justice à présenter la mafia comme une menace existentielle pour les Etats-Unis. Elle raconte des alliances électorales, des financements politiques ou des pactes de corruption, au point qu’à deux reprises, des
membres de la mafia ont été tout proches d’entrer au gouvernement. Enrichie par la Prohibition, la Cosa Nostra italo-américaine comprend que l’argent ouvre les portes. En prenant le contrôle des syndicats, elle contrôle à la fois les votes et les caisses des campagnes électorales. Règle immuable : une fois au pouvoir, les présidents ont plus à perdre qu’à gagner à honorer leurs dettes. .
Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13 lecinelux@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection de « United State of Mafia » et rencontre avec le réalisateur Antoine Vitkine
L’événement Projection de « United State of Mafia » et rencontre avec le réalisateur Antoine Vitkine Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Cadillac-sur-Garonne (Gironde)
- Journées Européenes du Patrimoine à Cadillac-sur-Garonne l’hôpital, le cimetière, le château Cadillac-sur-Garonne 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Blaise et Saint-Martin, Église Saint-Blaise et Saint-Martin, Cadillac-sur-Garonne 19 septembre 2026
- Visite du Château ducal, Château ducal de Cadillac, Cadillac-sur-Garonne 19 septembre 2026
- Accords ouverts au Château ducal de Cadillac Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 20 septembre 2026
- Spectacle de danse contemporaine « Accords ouverts », Château ducal de Cadillac, Cadillac-sur-Garonne 20 septembre 2026