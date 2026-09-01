Informations pratiques

Cadillac-sur-Garonne

Projection de « United State of Mafia » et rencontre avec le réalisateur Antoine Vitkine

Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 18:30:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

De Franklin Roosevelt à Donald Trump, United States of Mafia retrace ces relations ambiguës entre les pr ésidents américains et la mafia. Cette série raconte une lutte entre deux pouvoirs, qui a conduit un ministre de la Justice à présenter la mafia comme une menace existentielle pour les Etats-Unis. Elle raconte des alliances électorales, des financements politiques ou des pactes de corruption, au point qu’à deux reprises, des

membres de la mafia ont été tout proches d’entrer au gouvernement. Enrichie par la Prohibition, la Cosa Nostra italo-américaine comprend que l’argent ouvre les portes. En prenant le contrôle des syndicats, elle contrôle à la fois les votes et les caisses des campagnes électorales. Règle immuable : une fois au pouvoir, les présidents ont plus à perdre qu’à gagner à honorer leurs dettes. .

Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13 lecinelux@wanadoo.fr

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English : Projection de « United State of Mafia » et rencontre avec le réalisateur Antoine Vitkine

L’événement Projection de « United State of Mafia » et rencontre avec le réalisateur Antoine Vitkine Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud