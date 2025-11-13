Projection de Voyage en mémoires indiennes dans le cadre du mois du Documentaire Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération Montélimar

Projection de Voyage en mémoires indiennes dans le cadre du mois du Documentaire

Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Projection de Voyages en mémoires indiennes de Doris Buttignol. En partenariat avec l’Université populaire. Une rencontre avec la réalisatrice aura lieu à l’issue de la projection.

Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Screening of Voyages en mémoires indiennes by Doris Buttignol. In partnership with the Université populaire. A meeting with the director will take place after the screening.

German :

Vorführung von Voyages en mémoires indiennes von Doris Buttignol. In Partnerschaft mit der Volkshochschule. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Treffen mit der Regisseurin statt.

Italiano :

Proiezione di Voyages en mémoires indiennes di Doris Buttignol. In collaborazione con l’Université populaire. Dopo la proiezione è previsto un incontro con il regista.

Espanol :

Proyección de Voyages en mémoires indiennes de Doris Buttignol. En colaboración con la Universidad Popular. Tras la proyección tendrá lugar un encuentro con la directora.

