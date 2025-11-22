The Pickers est un voyage à travers plusieurs régions agricoles européennes : 1 million de migrants et migrantes travaillent dans les champs européens. Les cueilleurs et cueilleuses sont la force de travail mobile qui remplit nos paniers dans les supermarchés. Ils et elles se déplacent d’un champ de récolte à l’autre.

Oranges en Italie, myrtilles au Portugal, olives en Grèce, fraises en Espagne : où que nous allions, ce sont souvent des migrants et migrantes qui récoltent nos fruits et légumes. La plupart d’entre eux et elles n’ont pas de contrat ou de salaire minimum, certains sont clandestins ou ont contracté de lourdes dettes auprès d’agents.

Le film ajoute un goût amer à ce que nous avons tous les jours sur notre table : nos fruits et légumes quotidiens sont issus de l’exploitation d’êtres humains.

Dans le cadre du festival Alimenterre, nous vous proposons de débattre de l’exploitation des travailleurs migrants dans le secteur agricole, autour du film « The pickers, fruits amers » d’Elke Sasse.

Le samedi 22 novembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Jardin d’agronomie tropicale 45 avenue de la belle Gabrielle 94130 Accès par l’entrée publique du jardin au croisement de l’avenue de la Belle Gabrielle et de l’avenue des ChataigniersNOGENT SUR MARNE

https://www.alimenterre.org/les-seances vilefertile@gmail.com https://www.facebook.com/events/1277469927468870?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1277469927468870?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D