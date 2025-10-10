PROJECTION-DEBAT – À voix haute : la force de la parole Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e Paris

PROJECTION-DEBAT – À voix haute : la force de la parole Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e Paris vendredi 10 octobre 2025.

Un portrait vibrant d’une jeunesse qui choisit les mots comme armes contre la fatalité. Ce documentaire signé Stéphane de Freitas et Ladj Ly suit des étudiant·es de Saint-Denis dans l’aventure du concours Eloquentia : ateliers, joutes oratoires, émotions et prises de conscience… Projection suivie d’un échange avec des membres d’Eloquentia.

Gratuit. Sur inscription à maison.asso.11@paris.fr

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e et les mots du concours Eloquentia

Le vendredi 10 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e 8, rue du général Renault 75011 Paris

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif