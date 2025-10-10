PROJECTION-DEBAT – À voix haute : la force de la parole Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e Paris
Un portrait vibrant d’une jeunesse qui choisit les mots comme armes contre la fatalité. Ce documentaire signé Stéphane de Freitas et Ladj Ly suit des étudiant·es de Saint-Denis dans l’aventure du concours Eloquentia : ateliers, joutes oratoires, émotions et prises de conscience… Projection suivie d’un échange avec des membres d’Eloquentia.
Gratuit. Sur inscription à maison.asso.11@paris.fr
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e 8, rue du général Renault 75011 Paris
