Projection-débat Café du Village Anères

Projection-débat

Café du Village ANERES Anères Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité.

Le film est inspiré de l’histoire vraie de Fofana Amara, un Guinéen de 15 ans emprisonné en Sicile après avoir été forcé à conduire un bateau conduisant des centaines de migrants depuis la Libye.

Le débat sera animé par Pierre MICHELETTI médecin humanitaire et administrateur de SOS Méditerranée.

19h apéritif dinatoire

20h Projection dans la salle (chauffée)

English :

Seydou and Moussa, two 16-year-old Senegalese boys, decide to leave their homeland for Europe. But along the way, their hopes and dreams of a better life are quickly dashed by the dangers of the journey. Their only weapon in this odyssey is their humanity.

The film is inspired by the true story of Fofana Amara, a 15-year-old Guinean imprisoned in Sicily after being forced to drive a boat carrying hundreds of migrants from Libya.

The debate will be moderated by Pierre MICHELETTI: humanitarian doctor and administrator of SOS Méditerranée.

7pm: Aperitif dinner

8pm: Screening in the auditorium (heated)

German :

Seydou und Moussa, zwei 16-jährige Senegalesen, beschließen, ihre Heimat zu verlassen, um nach Europa zu gelangen. Doch auf ihrem Weg werden ihre Träume und Hoffnungen auf ein besseres Leben schnell von den Gefahren der Reise zerstört. Ihre einzige Waffe auf dieser Odyssee ist ihre Menschlichkeit.

Der Film basiert auf der wahren Geschichte von Fofana Amara, einem 15-jährigen Guineer, der in Sizilien inhaftiert wurde, nachdem er gezwungen wurde, ein Boot zu steuern, das Hunderte von Migranten von Libyen aus übersetzte.

Die Debatte wird von Pierre MICHELETTI moderiert: humanitärer Arzt und Verwalter von SOS Méditerranée.

19 Uhr: Aperitif mit Abendessen

20 Uhr: Filmvorführung im Saal (beheizt)

Italiano :

Seydou e Moussa, due giovani senegalesi di 16 anni, decidono di lasciare il loro paese per l’Europa. Ma i loro sogni e le loro speranze di una vita migliore vengono presto infranti dai pericoli del viaggio. La loro unica arma in questa odissea è la loro umanità.

Il film è ispirato alla storia vera di Fofana Amara, un quindicenne guineano imprigionato in Sicilia dopo essere stato costretto a guidare un’imbarcazione che trasportava centinaia di migranti dalla Libia.

Il dibattito sarà moderato da Pierre MICHELETTI: medico umanitario e direttore di SOS Méditerranée.

19:00: Aperitivo con cena

20:00: Proiezione nell’auditorium (riscaldato)

Espanol :

Seydou y Moussa, dos jóvenes senegaleses de 16 años, deciden abandonar su país para ir a Europa. Pero sus sueños y esperanzas de una vida mejor se ven rápidamente truncados por los peligros del viaje. Su única arma en esta odisea es su humanidad.

La película se inspira en la historia real de Fofana Amara, un guineano de 15 años encarcelado en Sicilia tras ser obligado a conducir un barco que transportaba a cientos de inmigrantes desde Libia.

El debate estará moderado por Pierre MICHELETTI: médico humanitario y director de SOS Méditerranée.

19.00 h: Cena aperitivo

20.00 horas: Proyección en el auditorio (con calefacción)

