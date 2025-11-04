Projection débat Après le barrage Médiathèque Bressuire

Projection débat Après le barrage Médiathèque Bressuire mardi 4 novembre 2025.

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit

2025-11-04

2025-11-04

2025-11-04

« Depuis qu’un couple de castors s’est installé dans le marais en face de chez lui, Michel mène l’enquête. Ce naturaliste voit les arbres et les plantes se transformer. Même les animaux changent leurs habitudes. »

Venez voir un documentaire animalier réalisé par Robin Spiquel, élève de l’IFFCAM de Ménigoute, et le rencontrer pour échanger.

À partir de 8 ans sur réservation. .

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

