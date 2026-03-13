Projection-débat autour des pierres gravées d’Azet Olivier Jaffé Salle de projection mairie Azet Azet
Projection-débat autour des pierres gravées d’Azet Olivier Jaffé Salle de projection mairie Azet Azet jeudi 23 avril 2026.
Projection-débat autour des pierres gravées d’Azet Olivier Jaffé
Salle de projection mairie Azet AZET Azet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23 21:30:00
Date(s) :
2026-04-23
A la découverte de deux siècles du pastoralisme à Azet, avec les gravures des bergers.
Présentée par Olivier Jaffé.
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire .
Salle de projection mairie Azet AZET Azet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Discover two centuries of pastoralism in Azet, with engravings of shepherds.
Presented by Olivier Jaffé.
L’événement Projection-débat autour des pierres gravées d’Azet Olivier Jaffé Azet a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65