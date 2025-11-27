Projection débat autour du film Cassandre avec Femmes Solidaires La Châtre

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre

Début : 2025-11-27 20:00:00

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Femmes solidaires propose un échange-projection avec le film Cassandre

Été 1998. Campagne. Cassandre a 14 ans. Dans le petit manoir familial, ses parents et son frère aîné remarquent que son corps a changé. Heureusement, Cassandre est passionnée de cheval et intègre pour les vacances, un petit centre équestre où elle se fait adopter comme un animal étrange. Elle y découvre une autre normalité qui l’extrait petit-à-petit d’un corps familial qui l’engloutit…

Pour voir la bande annonce, cliquez sur le lien URL 6 .

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire

English :

As part of the International Day for the Elimination of Violence Against Women, Femmes solidaires is organizing an exchange and screening of the film Cassandre

German :

Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen schlägt Femmes solidaires eine Austausch-Projektion mit dem Film: Cassandre vor

Italiano :

Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Femmes solidaires organizza una discussione e la proiezione del film Cassandre

Espanol :

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Femmes solidaires organiza un debate y la proyección de la película Cassandre

