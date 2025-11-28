PROJECTION-DÉBAT AUTOUR DU FILM DOCUMENTAIRE “LE VÉLO & LA MÈRE QUI MONTE”. Argelès-sur-Mer

PROJECTION-DÉBAT AUTOUR DU FILM DOCUMENTAIRE “LE VÉLO & LA MÈRE QUI MONTE”.

475 Avenue Eric Tabarly Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Projection inédite du film-documentaire réalisé par l’Atelier Zapzapzap et le Parc naturel marin du golfe du Lion, durant l’été 2024. De Leucate à Cerbère, de la côte sableuse à la côte rocheuse, un vélo-caravane a donné la parole à celles et ceux qui habitent et travaillent ici, pour rendre compte de leurs perceptions des risques de submersion et d’érosion du littoral.

.

475 Avenue Eric Tabarly Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 46 74 40 80 velocaravane@gmail.com

English :

Exclusive screening of the documentary film produced by Atelier Zapzapzap and the Parc naturel marin du golfe du Lion, during the summer of 2024. From Leucate to Cerbère, from the sandy coast to the rocky coast, a bicycle-caravan gave a voice to those who live and work here, to report on their perceptions of the risks of coastal submersion and erosion.

German :

Erstmalige Vorführung des Dokumentarfilms, der vom Atelier Zapzapzap und dem Meeresnaturpark des Golfe du Lion im Sommer 2024 gedreht wurde. Von Leucate bis Cerbère, von der Sand- bis zur Felsküste, ließ ein Fahrrad-Wohnwagen die Menschen, die hier leben und arbeiten, zu Wort kommen, um über ihre Wahrnehmung der Risiken von Überflutung und Küstenerosion zu berichten.

Italiano :

Proiezione esclusiva del film documentario prodotto dall’Atelier Zapzapzap e dal Parco Marino del Golfo del Leone durante l’estate 2024. Da Leucate a Cerbère, dalla costa sabbiosa a quella rocciosa, una carovana di biciclette ha dato voce a coloro che vivono e lavorano qui, per raccontare la loro percezione dei rischi di sommersione ed erosione costiera.

Espanol :

Proyección exclusiva del documental realizado por el Atelier Zapzapzap y el Parque Marino del Golfo de León durante el verano de 2024. De Leucate a Cerbère, de la costa arenosa a la costa rocosa, una bicicleta-caravana dio voz a quienes viven y trabajan aquí, para dar cuenta de su percepción de los riesgos de sumersión y erosión costera.

L’événement PROJECTION-DÉBAT AUTOUR DU FILM DOCUMENTAIRE “LE VÉLO & LA MÈRE QUI MONTE”. Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-07 par OT D’ ARGELES SUR MER