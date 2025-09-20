Projection-débat autour d’un bâtisseur visionnaire Maison Clémangis Châlons-en-Champagne

Séance à 21h. Entrée libre et séance gratuite pour tous, dans la limite des places disponibles.

Dans un lieu patrimonial rarement ouvert au public, assistez à la projection du film « L’architecte le plus recherché de France » de Jean-Marie Montangerand. Ce documentaire retrace le destin de Fernand Pouillon, bâtisseur prolifique, engagé pour un habitat digne et accessible.

Architectes et membres de la Maison de l’Architecture vous proposent un échange après la projection pour revenir sur son œuvre et ses engagements.

Maison Clémangis 1 placette du cloître, 51000 Châlons-en Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 45 http://www.chalons-en-champagne.net Cette belle maison de notable, dotée d’une architecture solide et remarquable en pans de bois, a été construite vers 1470-1480. Aujourd’hui, elle abrite une galerie d’expositions qui accueille l’Ordre des Architectes et la MACA (Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne).

© Bel Air Media