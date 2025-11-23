Projection & débat La tannerie Avallon
Projection & débat
La tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-23 15:30:00
À l’occasion des 32èmes Journées Nationales Prison, assistez à la projection du documentaire Des Hommes suivie d’un débat.
À travers ce film, partez en immersion dans la prison des Baumettes. .
La tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@rhizomeassociation.org
