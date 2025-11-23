Projection & débat La tannerie Avallon

Projection & débat

La tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

À l’occasion des 32èmes Journées Nationales Prison, assistez à la projection du documentaire Des Hommes suivie d’un débat.

À travers ce film, partez en immersion dans la prison des Baumettes. .

La tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@rhizomeassociation.org

English : Projection & débat

German : Projection & débat

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection & débat Avallon a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay