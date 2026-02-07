Projection-débat avec Ouissem Belgacem UFR STAPS Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Le rejet de la différence prend bien des formes. Comment mieux comprendre et agir??Rendez-vous pour la projection du premier épisode de Adieu ma honte et la rencontre avec Ouissem Belgacem, ancien footballeur toulousain, qui témoigne avec force et sensibilité de son parcours face à l’homophobie.Après la projection, échangeons ensemble : un temps pour poser vos questions et réfléchir à un quotidien plus inclusif.Gratuit, sur inscription

UFR STAPS Nantes Nord Nantes 44300

https://evenements.maif.fr/7776-projection-debat-avec-ouissem-belgacem



