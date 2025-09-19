Projection – débat : Bretonnes en mouvement Musée d’art et d’histoire Saint-Brieuc

Projection – débat : Bretonnes en mouvement 19 et 21 septembre Musée d’art et d’histoire Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le film documentaire « Bretonnes en mouvement » donne la parole à douze militantes et militants qui ont marqué chacun et chacune à leur manière les luttes féministes en Bretagne dans les années 70. S’ensuivra une rencontre avec l’autrice, Marine Gilis, historienne et documentariste.

Cette rencontre est l’occasion d’évoquer le droit à l’avortement, l’année 2025 étant une année anniversaire de la loi Veil.

Musée d'art et d'histoire Rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc, France Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

