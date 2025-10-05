Projection-débat « Casse tes préjugés » avec Fake Off Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins

Projection-débat « Casse tes préjugés » avec Fake Off Dimanche 5 octobre, 14h00 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier

Comment se construit la fausse rumeur à l’ère du numérique ?

Quelles sont ses conséquences ?

En s’appuyant sur le film Casse tes préjugés, un journaliste reviendra sur les fake news et leur fonctionnement.

(Durée du film : 28 minutes)

Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 43 51 00 00 »}] Parking devant le bâtiment

Arrêts de bus à proximité

