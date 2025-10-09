Projection-débat ces tissus de vies Place Saint-Jacques Metz

Dans le cadre de la semaine de l’intégration, Unis-Cité Metz propose au public de découvrir son film Ces Tissus de Vies réalisé en mai 2025 avec une équipe de volontaires en service civique composée de réfugiés et de francophones.

Le film brosse les portraits croisés de 5 personnalités engagées pour faire vivre la solidarité au sein des quartiers populaires et aborde des thématiques citoyennes l’engagement, l’exil et l’accueil, l’intégration.

La projection sera suivie d’un débat en présence de l’équipe de réalisation.Tout public

Place Saint-Jacques KLUB Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

As part of Integration Week, Unis-Cité Metz invites the public to discover its film Ces Tissus de Vies , made in May 2025 with a team of civic service volunteers made up of refugees and French speakers.

The film is a cross-section of 5 personalities committed to bringing solidarity to life in working-class neighborhoods, and tackles civic issues such as commitment, exile and welcome, and integration.

The screening will be followed by a discussion in the presence of the production team.

German :

Im Rahmen der Integrationswoche bietet Unis-Cité Metz der Öffentlichkeit die Möglichkeit, ihren Film Ces Tissus de Vies zu sehen, der im Mai 2025 mit einem Team von Freiwilligen des Bürgerdienstes, das aus Flüchtlingen und Französischsprachigen besteht, gedreht wurde.

Der Film zeichnet die gekreuzten Porträts von fünf Persönlichkeiten, die sich dafür einsetzen, dass die Solidarität innerhalb der Arbeiterviertel gelebt wird, und greift bürgerschaftliche Themen auf: Engagement, Exil und Aufnahme, Integration.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion in Anwesenheit des Regieteams statt.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana dell’Integrazione, Unis-Cité Metz offre al pubblico la possibilità di vedere il film Ces Tissus de Vies , realizzato nel maggio 2025 con un team di volontari del servizio civile composto da rifugiati e francofoni.

Il film offre uno spaccato di ritratti di 5 personalità impegnate a promuovere la solidarietà nei quartieri popolari e affronta una serie di temi civici: impegno, esilio e accoglienza, integrazione.

La proiezione sarà seguita da un dibattito alla presenza del team di produzione.

Espanol :

En el marco de la Semana de la Integración, Unis-Cité Metz ofrece al público la posibilidad de ver su película Ces Tissus de Vies , realizada en mayo de 2025 con un equipo de voluntarios del servicio cívico compuesto por refugiados y francófonos.

La película ofrece retratos de 5 personalidades comprometidas en la promoción de la solidaridad en los barrios populares, y aborda varios temas cívicos: el compromiso, el exilio y la acogida, y la integración.

La proyección irá seguida de un debate en presencia del equipo de producción.

