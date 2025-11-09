Projection-débat: Ces vignes qu’on arrache Beaufort-sur-Gervanne
Projection-débat: Ces vignes qu’on arrache Beaufort-sur-Gervanne dimanche 9 novembre 2025.
Projection-débat: Ces vignes qu’on arrache
Grand rue Beaufort-sur-Gervanne Drôme
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Le Club Intergénérations vous invite à une projection du documentaire Ces vignes qu’on arrache de Jacques Mouriquand, en présence du réalisateur et d’Olivier Malet, viticulteur à Beaufort.
Grand rue Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 44 85 beaufort.gervanne@gmail.com
English :
Club Intergénérations invites you to a screening of Jacques Mouriquand?s documentary Ces vignes qu?on arrache , in the presence of the director and Olivier Malet, winegrower in Beaufort.
German :
Der Club Intergénérations lädt Sie zu einer Vorführung des Dokumentarfilms Ces vignes qu’on arrache von Jacques Mouriquand in Anwesenheit des Regisseurs und von Olivier Malet, Winzer in Beaufort, ein.
Italiano :
Il Club Intergénérations vi invita alla proiezione del documentario Ces vignes qu?on arrache di Jacques Mouriquand, alla presenza del regista e di Olivier Malet, viticoltore di Beaufort.
Espanol :
