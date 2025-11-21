Projection-débat La Brouette Coopérative Chaillon

Projection-débat

La Brouette Coopérative 30 Grande Rue Chaillon Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Projection-débat du film Goliath, Germaine et moi en présence de la réalisatrice Glawys MoriniereTout public

La Brouette Coopérative 30 Grande Rue Chaillon 55210 Meuse Grand Est +33 6 08 85 82 20 labrouettecoop@gmail.com

English :

Screening and discussion of the film Goliath, Germaine et moi in the presence of director Glawys Moriniere

German :

Vorführung und Diskussion des Films Goliath, Germaine et moi in Anwesenheit der Regisseurin Glawys Moriniere

Italiano :

Proiezione e discussione del film Goliath, Germaine et moi , alla presenza del regista Glawys Moriniere

Espanol :

Proyección y debate de la película Goliath, Germaine et moi en presencia del director Glawys Moriniere

