Projection-débat La Brouette Coopérative Chaillon vendredi 21 novembre 2025.
La Brouette Coopérative 30 Grande Rue Chaillon Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Projection-débat du film Goliath, Germaine et moi en présence de la réalisatrice Glawys MoriniereTout public
La Brouette Coopérative 30 Grande Rue Chaillon 55210 Meuse Grand Est +33 6 08 85 82 20 labrouettecoop@gmail.com
English :
Screening and discussion of the film Goliath, Germaine et moi in the presence of director Glawys Moriniere
German :
Vorführung und Diskussion des Films Goliath, Germaine et moi in Anwesenheit der Regisseurin Glawys Moriniere
Italiano :
Proiezione e discussione del film Goliath, Germaine et moi , alla presenza del regista Glawys Moriniere
Espanol :
Proyección y debate de la película Goliath, Germaine et moi en presencia del director Glawys Moriniere
