Projection-débat Salle Stella Cuiseaux

Projection-débat Salle Stella Cuiseaux vendredi 14 novembre 2025.

Salle Stella Ru du Presbytère Cuiseaux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14

2025-11-14

Projection-débat du film Leurs champs du cœur de Mickael Denis-shi , suivie du verre de l’amitié.
Dans le cadre du festival Alimenterre.   .

Salle Stella Ru du Presbytère Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 38 91 92  contact-adeb@orange.fr

