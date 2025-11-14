Projection-débat Salle Stella Cuiseaux
Projection-débat Salle Stella Cuiseaux vendredi 14 novembre 2025.
Projection-débat
Salle Stella Ru du Presbytère Cuiseaux Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Projection-débat du film Leurs champs du cœur de Mickael Denis-shi , suivie du verre de l’amitié.
Dans le cadre du festival Alimenterre. .
Salle Stella Ru du Presbytère Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 38 91 92 contact-adeb@orange.fr
