Projection-débat Dans la chaleur de la nuit (In the heat of the night) de Norman Jewison Campus Igensia Education Nanterre

L’équipe du Bureau des Arts & de la culture Maya Angelou (BDAC) /

pôle arts & culture et CINE_FAC vous propose de voir ou revoir le

film Dans la chaleur de la nuit (In the heat of the night) de Norman Jewison avec Sidney Poitier, Rod Steiger et Warren Oates.

Jeudi 22 Janvier 2026 à 17h00

Campus Igensia Education

Amphi

231 rue de la Garenne, 92000 Nanterre.

Entrée gratuite, inscription obligatoire via le formulaire disponible ici

Synopsis :

Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d’être commis.

L’adjoint du shérif arrête un inconnu assis dans le hall de la gare. Il

est directement accusé du meurtre : il est Noir et a beaucoup d’argent

sur lui. Après vérification de son identité, il s’avère que cet homme

est Virgil Tibbs, un policier, membre de la brigade criminelle de

Philadelphie. Il est alors relâché sans un mot d’’excuse.

Son supérieur lui ordonne alors de rester à Sparta et de collaborer avec

le shérif Gillepsie pour retrouver le meurtrier en question. Tibbs est

hostile à cette idée, car il sait que les habitants de la ville se

montrent méfiants à son égard. Mais il accepte et commence son enquête.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

