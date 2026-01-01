Projection-débat Dans la chaleur de la nuit (In the heat of the night) de Norman Jewison Campus Igensia Education Nanterre
Projection-débat Dans la chaleur de la nuit (In the heat of the night) de Norman Jewison Campus Igensia Education Nanterre jeudi 22 janvier 2026.
L’équipe du Bureau des Arts & de la culture Maya Angelou (BDAC) /
pôle arts & culture et CINE_FAC vous propose de voir ou revoir le
film Dans la chaleur de la nuit (In the heat of the night) de Norman Jewison avec Sidney Poitier, Rod Steiger et Warren Oates.
Jeudi 22 Janvier 2026 à 17h00
Campus Igensia Education
Amphi
231 rue de la Garenne, 92000 Nanterre.
Entrée gratuite, inscription obligatoire via le formulaire disponible ici
Synopsis :
Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d’être commis.
L’adjoint du shérif arrête un inconnu assis dans le hall de la gare. Il
est directement accusé du meurtre : il est Noir et a beaucoup d’argent
sur lui. Après vérification de son identité, il s’avère que cet homme
est Virgil Tibbs, un policier, membre de la brigade criminelle de
Philadelphie. Il est alors relâché sans un mot d’’excuse.
Son supérieur lui ordonne alors de rester à Sparta et de collaborer avec
le shérif Gillepsie pour retrouver le meurtrier en question. Tibbs est
hostile à cette idée, car il sait que les habitants de la ville se
montrent méfiants à son égard. Mais il accepte et commence son enquête.
Le jeudi 22 janvier 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit
Entrée gratuite, inscription obligatoire via http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=523
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Campus Igensia Education 231, rue de la Garenne 92000 Nanterre
http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=523
