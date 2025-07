Projection débat / Dîner paysan / Concert plein-air Ferme Les Pampilles de la Plaine Les Voivres

Projection débat / Dîner paysan / Concert plein-air Ferme Les Pampilles de la Plaine Les Voivres samedi 26 juillet 2025.

Projection débat / Dîner paysan / Concert plein-air

Ferme Les Pampilles de la Plaine Chaudiron Les Voivres Vosges

Samedi 26 juillet 2025, 16:00:00

fin : 23:00:00

2025-07-26

L’urbanisation des terres agricoles, késako ? Échangeurs, ronds-points, parkings, zones commerciales ou autres enseignes cubiques constituent aujourd’hui le paysage de la « France moche ». 30 000 ha qui transforment l’entrée des communes les promesses économiques s’opposent aux conséquences paysagères et écologiques, irréversibles.

Venez échanger avec des intervenants locaux et la réalisatrice du film.

Suivi d’un dîner paysan à partir de produits fermiers et locaux. Réservation sur resa.conf-vosges.fr

Concert plein-air avec German Lola & Jaguare. Tarif libre et conscient.Tout public

Ferme Les Pampilles de la Plaine Chaudiron Les Voivres 88240 Vosges Grand Est +33 7 67 51 94 34

English :

What is urbanization of farmland? Interchanges, traffic circles, parking lots, shopping estates and other cubic signs now make up the landscape of « ugly France ». 30,000 hectares of land are transforming the entrances to towns and cities: economic promises clash with irreversible landscape and ecological consequences.

Join us for a discussion with local speakers and the film’s director.

Followed by a farmers’ dinner featuring local produce. Reservations on resa.conf-vosges.fr

Open-air concert with German Lola & Jaguare. Free admission.

German :

Die Urbanisierung von Agrarland, késako? Autobahnkreuze, Kreisverkehre, Parkplätze, Einkaufszonen oder andere würfelförmige Schilder prägen heute die Landschaft des « hässlichen Frankreichs ». 30.000 ha, die die Ortseingänge verändern: Wirtschaftliche Versprechungen stehen unumkehrbaren landschaftlichen und ökologischen Folgen gegenüber.

Tauschen Sie sich mit lokalen Akteuren und der Regisseurin des Films aus.

Anschließend Bauernabendessen mit Produkten vom Bauernhof und aus der Region. Reservierung unter resa.conf-vosges.fr

Open-Air-Konzert mit German Lola & Jaguare. Freier und bewusster Tarif.

Italiano :

Cos’è l’urbanizzazione dei terreni agricoli? Svincoli, rotatorie, parcheggi, aree commerciali e altri segni a forma di cubo fanno ormai parte del paesaggio della « brutta Francia ». 30.000 ettari stanno trasformando l’ingresso delle città: le promesse economiche si contrappongono alle conseguenze irreversibili per il paesaggio e l’ambiente.

Venite a parlare con i relatori locali e con il regista del film.

Seguirà una cena contadina con prodotti locali. Prenotazioni su resa.conf-vosges.fr

Concerto all’aperto con i tedeschi Lola & Jaguare. Ingresso libero.

Espanol :

¿Qué es la urbanización de las tierras agrícolas? Intercambiadores, rotondas, aparcamientos, zonas comerciales y otras señales en forma de cubo forman ya parte del paisaje de la « Francia fea ». 30.000 hectáreas están transformando la entrada a las ciudades: las promesas económicas se enfrentan a consecuencias irreversibles para el paisaje y el medio ambiente.

Venga a hablar con los ponentes locales y el director de la película.

A continuación, cena de agricultores con productos locales. Reservas en resa.conf-vosges.fr

Concierto al aire libre con los alemanes Lola & Jaguare. Entrada gratuita.

