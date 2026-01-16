Projection-débat Dire le but ! Festival du Journalisme Sportif Laval
Projection-débat Dire le but ! Festival du Journalisme Sportif Laval jeudi 5 février 2026.
29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Début : 2026-02-05 16:30:00
fin : 2026-02-05 18:00:00
2026-02-05
Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
avec Jean Rességuié, Grégoire Margotton (sous réserve).
Jean Rességuié
Grégoire Margotton (sous réserve)
Un but surgit sans prévenir et ne laisse aucune seconde de rattrapage. La voix doit être juste, ni en avance ni en retard, capable de porter l’émotion sans la trahir. Cette rencontre explore cet instant suspendu où le commentateur choisit ses mots, son silence, et donne au jeu une place durable dans la mémoire collective.
Date jeudi 5 février 2026
Horaire 16h30 18h00
Lieu Avant-Scène
Entrée libre, sur réservation .
29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
