Projection-débat Dire le but ! Festival du Journalisme Sportif

29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 16:30:00

fin : 2026-02-05 18:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

avec Jean Rességuié, Grégoire Margotton (sous réserve).

Intervenants

Jean Rességuié

Grégoire Margotton (sous réserve)

Un but surgit sans prévenir et ne laisse aucune seconde de rattrapage. La voix doit être juste, ni en avance ni en retard, capable de porter l’émotion sans la trahir. Cette rencontre explore cet instant suspendu où le commentateur choisit ses mots, son silence, et donne au jeu une place durable dans la mémoire collective.

Date jeudi 5 février 2026

Horaire 16h30 18h00

Lieu Avant-Scène

Entrée libre, sur réservation .

29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

L’événement Projection-débat Dire le but ! Festival du Journalisme Sportif Laval a été mis à jour le 2026-01-16 par LAVAL TOURISME