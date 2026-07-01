Projection débat du documentaire LES RESCAPÉS salle Alice GUY Anost

Informations pratiques

Anost

Projection débat du documentaire LES RESCAPÉS

salle Alice GUY Cinéma d’Anost Anost Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Nous allons vous montrer à travers l’exploration filmique, l’imprégnation et la domestication des petits marcassins rescapés. Nous avons filmé dans des refuges en France et en Espagne.

Dans la plupart des cas ce sont des marcassins devenus orphelins, victimes de la chasse. En France, la loi qualifie le sanglier d’espèce non domestique . Par ailleurs, l’animal ne serait plus considéré pour ses qualités propres, mais pour celles que la chasse lui a attribuées, à savoir un gibier, classé comme nuisible et donc perpétuellement traqué.

Pourtant il se comporte comme un animal domestique grâce à son intelligence hors du commun. En effet le sanglier est un animal intelligent, joueur, sensible et social. Nous allons décrire ce processus de domestication du sauvage . Ainsi que les interactions qui en résultent avec les personnes ou les soigneurs qui les recueillent.

Le sanglier peut devenir un compagnon fidèle et peut établir une relation profonde d’affectivité avec les humains. Il possède une conscience et a besoin de tisser des liens sociaux étroits avec ses congénères et les êtres humains qui s’en occupent. Ils sont sensibles à l’état d’attention des humains. Nous allons voir comment se traduisent ces grandes démonstrations d’amitiés et ces effusions spontanées.

Ce sont des récits, de merveilleuses histoires d’amitié, comme on peut en vivre qu’une seule fois dans sa vie.

C’est terrible d’avoir une telle intelligence, une telle sensibilité et d’être aussi mal-aimé et malmené. Sans doute parce que méconnu.

Ainsi, le but est d’offrir la possibilité de les connaître pour mieux les comprendre, les aimer et les respecter. Et aussi en apprendre plus sur les facultés impressionnantes de cet animal sauvage.

C’est le dernier grand mammifère de nos forêts, splendidement libre qui mérite d’être reconnu pour ce qu’il est et ce qu’il apporte à la forêt et à l’écosystème.

Et si ce n’était pas le sanglier qui traverse la route, mais la route qui traverse la forêt. .

salle Alice GUY Cinéma d’Anost Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 81 08 98 lacompagniedarduinna@etik.com

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English : Projection débat du documentaire LES RESCAPÉS

L’événement Projection débat du documentaire LES RESCAPÉS Anost a été mis à jour le 2026-07-02 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II