PROJECTION-DÉBAT DU FILM DEMAIN, LA VALLÉE Saint-Étienne-Vallée-Française

PROJECTION-DÉBAT DU FILM DEMAIN, LA VALLÉE

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Début : 2026-01-13 18:00:00

fin : 2026-01-13 20:00:00

2026-01-13

Le SHVC et le Foyer Rural Le Ginestel vous invitent à un projection-débat cet hiver autour du film documentaire “Demain, la vallée”, de Jérôme Prudent (2024 63 min). Cette projection sera l’occasion de débattre des Hautes Vallées Cévenoles et de leurs évolutions à imaginer ensemble.

Face au changement climatique, des citoyens et citoyennes, des agriculteurs de différents secteurs, accordent leurs voix pour décider ensemble des transformations justes de l’usage de leurs terres. Une expérience scientifique a été réalisée dans le cadre du programme européen “Just Scapes” pour des paysages justes dans la vallée de l’Arac, en Ariège. Ce documentaire raconte cette histoire ayant permis de faire dialoguer cultivateurs, éleveurs, jeunes et moins jeunes, parents, néo-ruraux et acteurs du territoire.

Un film de Jérôme Prudent (2024), 63 minutes.

En écho à ce processus participatif, la projection de ce film sera l’occasion de débattre des Hautes Vallées Cévenoles et de leurs évolutions à imaginer ensemble. .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 07 39 25

English :

The SHVC and the Foyer Rural Le Ginestel invite you to a screening-debate this winter of Jérôme Prudent’s documentary film Demain, la vallée (2024 63 min). The screening will provide an opportunity to discuss the Hautes Vallées Cévenoles and the changes we can all imagine together.

