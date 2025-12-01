Projection–Débat du film MADAME Maison de la Conversation Paris

À l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, le PASTT propose la projection du documentaire « MADAME », réalisé par André da Costa Pinto et Nathan Cirino en 2019. Le film retrace l’histoire de Camille CABRAL et la création du PASTT (Prévention Action Santé Travail pour les Transgenres). La projection sera suivie d’une discussion autour de la lutte contre le VIH-Sida et des questions de santé sexuelle.

Lundi 1er décembre 2025

19h à 22h

Gratuit

• Projection du film « MADAME »

Discussion avec :

Camille CABRAL, médecin et fondatrice du PASTT

Anaenza MARESCA, médecin en santé sexuelle

Giovanna MAGRINI, médecin en santé sexuelle

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/projectiondebat-du-film-madame-tickets-1969884506587?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org