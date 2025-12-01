Projection–Débat du film MADAME Maison de la Conversation Paris
Projection–Débat du film MADAME Maison de la Conversation Paris lundi 1 décembre 2025.
À l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, le PASTT propose la projection du documentaire « MADAME », réalisé par André da Costa Pinto et Nathan Cirino en 2019. Le film retrace l’histoire de Camille CABRAL et la création du PASTT (Prévention Action Santé Travail pour les Transgenres). La projection sera suivie d’une discussion autour de la lutte contre le VIH-Sida et des questions de santé sexuelle.
Date
Lundi 1er décembre 2025
Horaires
19h à 22h
Tarif
Gratuit
Animation / Programme
• Projection du film « MADAME »
- Discussion avec :
- Camille CABRAL, médecin et fondatrice du PASTT
- Anaenza MARESCA, médecin en santé sexuelle
- Giovanna MAGRINI, médecin en santé sexuelle
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/projectiondebat-du-film-madame-tickets-1969884506587?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org