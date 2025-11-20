Projection-débat du film « Sur l’Adamant » de Nicolas Philibert Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Projection-débat du film « Sur l’Adamant » de Nicolas Philibert Bibliothèque Andrée Chedid Paris jeudi 20 novembre 2025.

l’Adamant est un lieu unique : un centre de jour flottant qui

accueille des adultes souffrant de troubles psychiques. Péniche amarrée

sur la Seine à Paris, l’Adamant offre un cadre de soins pour accompagner

les patients à restaurer le lien avec autrui qui leur fait tant défaut.

Récompensé par l’Ours d’or à la 73ème Berlinale en 2023, Sur l’Adamant

est le reflet d’une expérience thérapeutique singulière, dite de

“psychothérapie institutionnelle”. L’Adamant est un hôpital de jour du

Pôle Psychiatrie Paris Centre de l’Hôpital Esquirol, rattaché à celui de

Saint-Maurice. Inauguré en 2010, ce bateau de verre et de bois de 650

m2, et de haute qualité environnementale, est né d’une réflexion

conjointe entre soignants, patients et architecte.

Entrée libre

Nous vous invitons à assister à la projection du film documentaire « Sur l’Adamant » de Nicolas Philibert. Cette séance est en partenariat avec la plateforme lesyeuxdoc.fr. Elle se clôtura par un échange-débat avec Maria Melchior, spécialiste de santé mentale à la faculté de santé Saint-Antoine.

Entrée libre

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr